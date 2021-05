’Kat lift mee met busje en belandt na rit van 145 kilometer in Amsterdam’

Tegen lokale Amsterdamse televisiezender AT5 vertelt Celine van de dierenambulance dat ze door een chip ontdekten dat de kat uit Hengelo moest komen. „We dachten eigenlijk dat de informatie niet meer klopte en een verhuizing naar Amsterdam nog niet was omgezet.”

Via een online-zoektocht kwam de dierenambulance uit bij de eigenaar van de kat, die Gizmo blijkt te heten. De kat was al 2,5 maand vermist. „Het was bijna niet te geloven. We dachten: dit is hem echt. We hebben onze kat weer terug:, aldus een dolbije eigenaar tegen AT5.

Hoe de kat in Amsterdam is beland, is niet duidelijk. De ambulancemedewerkers denken niet dat Gizmo zelf op pad is gegaan. Celine: „Het is geen wandeling geweest, hij heeft waarschijnlijk gewoon de auto gepakt.”

Ze vermoedt dat hij in een Post NL-busje is gaan snuffelen en toen per ongeluk is meegereden.

Op Facebook schrijft de dierenambulance dat de kat weer terug is bij zijn baasjes.