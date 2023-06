Premium Het beste van De Telegraaf

Nederland hoort bij de ‘wereldtop’ wat betreft illegaal streamen en downloaden, maar waarom?

Door Robin van der Kloor Kopieer naar clipboard

Ⓒ De Limburger

Amsterdam - Downloadden we vroeger illegaal via Napster en The Pirate Bay, tegenwoordig omzeilen we streamingsdiensten via IPTV-aanbieders. Hoe komt het dat ‘we’ dit normaal zijn gaan vinden?