Biden: ik uitte mijn morele verontwaardiging over Poetin

„Ik uitte mijn verontwaardiging, hij mag niet aan de macht blijven, zoals slechte mensen geen slechte dingen mogen blijven doen”, zei Biden maandag in het Witte Huis. „Maar het betekent niet dat we een fundamenteel beleid hebben om iets te doen om Poetin op welke manier dan ook af te zetten. Ik was toen niet bezig, en ben dat nu ook niet, met het formuleren van een beleidswijziging”, zei hij. „Ik uitte de verontwaardiging die ik voel.”

Alarmerend

Het Kremlin liet eerder maandag weten de gewraakte uitlatingen van Biden „zeker alarmerend” te vinden en zijn verklaringen op de voet te blijven volgen.

Biden ontkende zondag al dat hij met zijn opmerkingen een dag eerder in Polen had opgeroepen tot een ander regime in Rusland. Het Witte Huis probeerde eerder al duidelijk te maken dat Biden alleen wilde zeggen dat de Russische leider geen macht zou moeten krijgen over zijn buurlanden. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron hebben zich in soortgelijke zin uitgelaten.