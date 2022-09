Tropische septemberdag in grote delen van Nederland

De maxima kwamen uit tussen 26 graden op Terschelling en lokaal 32 graden in Brabant en Limburg. In de Randstad werd het ongeveer 30 graden. In De Bilt kwam het maandag nét niet tot een tropische septemberdag. Daarvoor trokken iets te vroeg in de middag al wolkenvelden over. Het werd er 29,7 graden. Om van een tropische dag te spreken, moet de maximumtemperatuur 30,0 graden of hoger zijn. „In Rotterdam en Amsterdam kwam het tot de vijfde tropische septemberdag ooit gemeten”, meldt Weeronline.

Dinsdag

Het kan dinsdag in Limburg lokaal nog een keer 30 graden worden. Elders is het op grote schaal zomers warm met 25-29 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het broeierig aan. De dagen erna komt het zeer warme weer ten einde. Woensdag wordt het nog 22-26 graden en donderdag is het nog slechts 20-22 graden. „Dit zijn overigens heel normale temperaturen voor de tijd van het jaar”, meldt Weeronline. De overgang naar koeler weer gaat gepaard met enkele stevige regen- en onweersbuien.