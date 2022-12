Auto van Max Verstappen staat te koop

Destijds was er een vaste prijs voor de auto, de koper die zich als eerste meldde mocht zich de nieuwe eigenaar van de Honda Civic van Max Verstappen noemen en de opbrengst ging naar het goede doel. De wagen is op het dashboard en achteraan gesigneerd door Max Verstappen.

De nieuwe eigenaar wil de auto nu terug verkopen maar deze keer niet voor een vast bedrag. De auto wordt geveild op de veilingsite ‘Catawiki’ en het goede nieuws is dat er geen minimumprijs is. De experts verwachten wel dat de opbrengst een stuk hoger zal zijn dan de 33.333 euro van vorig jaar, ze denken eerder in de richting van 50.000 of 60.000 euro.

Geïnteresseerden hebben nog de tijd tot 19 december om een bod uit te brengen.