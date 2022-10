Vermeers Meisje met de parel doelwit van klimaatactivisten

Op beelden op social media is te zien dat klimaatactivisten van Just Stop Oil actie voeren bij het Meisje met de parel, het wereldberoemde schilderij dat Johannes Vermeer rond 1665-1667 schilderde en sinds 1902 in Het Mauritshuis te zien is.

„Een persoon heeft zijn hoofd vastgeplakt aan het beglaasde schilderij, en de andere persoon heeft zijn hand aan de groene wand naast het schilderij vastgelijmd. Er is met een vloeistof gegooid”, zo laat Het Mauritshuis weten in een persverklaring. Tevens is te horen hoe de aanvallers tijdens hun actie in het Engels roepen: „Hoe voelt het om met je eigen ogen te zien hoe iets prachtigs en onbetaalbaar wordt verwoest?”

Het schilderij is volgens Het Mauritshuis niet beschadigd door de aanval. „De staat van het schilderij is door onze restauratoren onderzocht. Gelukkig is het beglaasde meesterwerk niet beschadigd”, staat in een persbericht. Het museum is kort na de actie weer open voor publiek, tassen van bezoekers die naar binnen willen worden gecontroleerd.

„Kunst is weerloos, en het proberen te beschadigen ten behoeve van welk doeleinde dan ook wijst het Mauritshuis ten zeerste af”, aldus het museum. Het schilderij zal „zo snel mogelijk” weer te zien zijn voor publiek. „Tot die tijd blijft deze zaal gesloten voor publiek”, zegt het museum.

Een van de drie opgepakte verdachten ketende zich afgelopen april nog vast aan een doelpaal tijdens de bekerwedstrijd tussen voetbalclubs AA Gent en RSC Anderlecht. Afgelopen zomer lijmde hij zich vast aan de Madonna met kanunnik Van Der Paelen, een topwerk Jan van Eyck in het Brugse Groeningemuseum. Een maand later deed hij hetzelfde bij Manneken Pis in Brussel.

Tekst gaat verder onder de video. Video: Jeroen Holtrop ving het publiek op buiten het Mauritshuis

Kunstliefhebbers teleurgesteld

In het Mauritshuis is zaal 15 waar het Meisje met de parel hangt hermetisch afgesloten met beveiligers en twee schermen met kunstwerken erop aan beide kanten. Museumbezoekers komen teleurgesteld aan bij de zaal op de tweede verdieping waar het zo geliefde werk van Johannes Vermeer hangt.

Een groep van 17 kunstliefhebbers uit Zuid-Korea staat teleurgesteld in de zaal voor de schermen te wachten of ze nog naar binnen kunnen. Ze kwamen speciaal voor het Meisje met de Parel. Wat er precies is gebeurd weten ze niet. „We zagen in de zaal hierachter een gewone man in burger een andere man vastpakken. Toen kwam meteen de politie en zij namen deze persoon mee. Bij de trap zagen we twee agenten met twee andere mannen weglopen. Die hadden handboeien om. Eentje had een wit shirt aan met erop ’Just Stop Oil’”, vertelt een van de toeristen. Als ze hoort van de bekladding schrikt ze. „Ik hoop echt dat het niet beschadigd is. We hopen dat we er nog in mogen, maar iemand zei dat we er niet op moeten rekenen. Morgen gaan we naar het Van Goghmuseum in Amsterdam. Hopelijk blijft daar alles normaal.”

Tekst gaat verder onder de video

Bekijk ook: Het gaat juist altíjd over het klimaat

Achter de schermen van zaal 15 is te horen hoe mensen bezig zijn met het onderzoek. Een man uit Japan staat hoofdschuddend bij de ingang. „Nee, ik heb niets gezien maar hoor het net. Volgens mij zijn er wat mensen uit die zaal weggehaald die het hebben gezien. Wij mochten gewoon hier blijven maar niet naar binnen. Jammer, ik had het Meisje met de Parel graag in het echt gezien.”

Voor het museum staan enkele agenten die een contra-activist op de fiets in de gaten houden. Hij staat voor de ingang met op zijn fiets enkele protestborden gericht tegen de klimaatactivisten.

Ⓒ ANP

’Zwaar bestraft’

Kunsthistoricus Wim Pijbes, voormalig directeur van het Rijksmuseum, reageert als door een wesp gestoken: „Dit moet onmiddellijk stoppen! De mensen die dit doen moeten zwáár worden bestraft, geen excuus. Meer aandacht wil ik ze niet geven.”

Ook staatssecretaris Uslu (Cultuur) reageert ontstemd: „Demonstreren is een groot goed en iedereen heeft het recht om een punt te maken. Maar alsjeblieft: laat ons gezamenlijk erfgoed met rust. Het aanvallen van weerloze kunstwerken is niet de juiste manier.”

De afgelopen weken gingen er al eerder blikken soep over dure kunstwerken in musea, plakten demonstranten zich vast aan straatstenen en wordt zelfs geweld gebruikt: autobanden werden lek gestoken in Nederlandse steden en in het buitenland botvieren actievoerders hun boosheid over fossiele brandstoffen op de slangen van pompstations. Recentelijk nog gooiden activisten in Londen tomatensoep over een schilderij van Vincent van Gogh.

Uit de kunsthoek klonk vrees. „We zijn bezorgd over het behoud van ons cultureel erfgoed”, liet de Museumvereniging weten, de brancheorganisatie van musea. „We snappen dat klimaatactivisten actie willen voeren, maar we zijn tegen deze methode omdat er grote schade kan ontstaan.”

„Voor geen enkele aanval op kunst hebben wij begrip”, zegt Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, tegen het ANP. Directeur Benno Tempel van het Kunstmuseum Den Haag laat weten het nieuws verschrikkelijk te vinden. „De impact op de museumwereld is groot”, zegt hij. „Het is erg stressvol. Mensen in de musea vragen zich af waar de volgende actie zal plaatsvinden.”

Klimaatactivisten hebben in Enschede toegeslagen. In de nacht van maandag op dinsdag lieten zij de banden van 41 auto’s leeglopen. Jeroen Holtrop praat met een aantal gedupeerden.