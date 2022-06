Dove jongen (10) na vier dagen gered uit diepe put in India

De dove Rahul Sahu viel vorige week vrijdag in een put in het dorp Pihrid, in het noordoosten van India, toen hij in de buurt van zijn huis aan het spelen was. Reddingswerkers werden snel ter plaatse om het kind uit het zeer nauwe gat van 24meter diep te halen.

Met behulp van hijskranen zijn ongeveer 150 reddingswerkers vier dagen bezig geweest met het graven van een pad naar de bodem van de schacht. Ondertussen hielden de redders Rahul in de gaten met camera’s en konden ze voedsel naar beneden brengen. Een zuurstofslang hielp de jongen met ademen. Aangezien Rahul niet kan spreken of horen, was het voor de reddingswerkers nog moeilijker om contact met hem te houden. Maar volgens de reddingswerken „bleef zijn toestand steeds goed.”

Nadat de jongen bevrijd werd, is hij naar het ziekenhuis overgebracht.