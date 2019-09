Gouden tip voetbalfans: ’Probeer nú je vriendin zwanger te maken’

Immers, wie in de komende weken zijn vriendin/vrouw zwanger maakt, heeft grote kans op twee weken vaderschapsverlof tijdens het EK, zo luidt de (vrouwonvriendelijke) redenering, volgens The Sun.

De tips worden op grote schaal gedeeld op sociale media én becommentarieerd. Er zijn namelijk ook nadelen aan vaderschapsverlof, volgens sommigen: „Een huilend kind en slapeloze nachten. Klinkt goed als er voetbal op televisie is.”

En het kan ook helemaal misgaan: „Stel je voor: het kind wordt later dan verwacht geboren en Engeland haalt de finale. Dan mis je dus de geboorte van je kind.”

Fan ’Lisa’: „Mijn vriendje vertelde me zojuist dat hij kaartjes heeft voor drie (EK-)wedstrijden. Daarna begon hij over kinderen. Ik denk dat hij die tweet heeft gelezen.”

En ’Sam’ tenslotte, vindt het een slecht idee. Want als het lukt, „dan mis je de helft van de wedstrijden en de wedstrijden die je wel ziet, zie je niet in de kroeg met maten (maar thuis) en met een huilende baby in de kamer. Waardeloos idee.”

Het EK voetbal begint in juni 2020 en wordt in 12 steden in Europa afgewerkt. De finale is op Wembley in Londen.