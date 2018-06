Renzi: Italië heeft nieuwe regering nodig

Letta wil aanblijven en had woensdag nog ambitieuze toekomstplannen van zijn brede coalitie voorgesteld. Maar dat hij zijn beleid niet in de partijraad kwam verdedigen, werd door veel partijleden gezien als een capitulatie, aldus de krant Corriere della Sera op zijn website. Menigeen houdt er rekening mee dat hij binnen 48 uur aftreedt en dat president Giorgio Napolitano Renzi tot nieuwe premier benoemt. Letta heeft een voorgenomen bezoek aan zijn Britse ambtgenoot David Cameron al afgezegd, zo meldt de Financial Times.

Volgens Renzi, die afkomstig is uit de rechtervleugel van de Democratische Partij (PD), gaan de hervormingen van het kabinet Letta-I te langzaam. Hij klaagt al maanden dat de linkervleugel van de PD, waarin oud-communisten een belangrijke stroming zijn, te veel aan oude structuren vasthoudt die economisch herstel in de weg staan.

Letta werd vorig jaar premier, nadat PD-leider Pierluigi Bersani weliswaar de Kamerverkiezingen had gewonnen, maar geen meerderheid in de Senaat achter zich had gekregen. Op aandringen van Napolitano ging Letta in zee met het centrumrechtse kamp van Silvio Berlusconi. De mediamagnaat heeft de coalitie inmiddels verlaten, maar een deel van zijn volgelingen, onder wie vicepremier Angelino Alfano, blijft Letta steunen. Zij hebben een nieuwe partij opgericht, Nieuw Centrumrechts (NCD), terwijl Berlusconi zijn Forza Italia (Hup Italië) heeft heropgericht, waarmee hij in de jaren 90 de politiek in ging.

Renzi wil tot 2018 regeren. Dan staan de volgende verkiezingen gepland. Als Napolitano hem tot premier benoemt, wordt hij de derde achtereenvolgende regeringsleider die daarvoor geen persoonlijk mandaat van de kiezer heeft, na Mario Monti in 2011 en Letta vorig jaar.