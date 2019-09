Rolstoelbus Enschede opgeblazen met zwaar vuurwerk

Buurtbewoners zouden in de loop van de avond een harde knal hebben gehoord. Ook was er een felle flits te zien, meldt Tubantia. De voorzijde van het voertuig moest het flink ontgelden, zo is te zien op foto’s. De speciaal voor rolstoelgebruikers bedoelde bus is afgevoerd naar een schadebedrijf.

Buurtbewoners zagen volgens de regionale krant na de klap een scooter wegrijden. Denk-fractievoorzitter Enes Sariakçe spreekt van ’twee jongens’ die gevlucht zijn. „Laf om een mindervalide inwoner nog meer te beperken door zijn bus te vernielen”, twittert de lokale politicus.

De politie is een onderzoek gestart en zodoende op zoek naar getuigen.