LIVE | Aantal nieuwe coronagevallen iets lager dan vorige week

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen, maar de afname gaat niet zo snel als vorige week. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk 35.000 tot 40.000 positieve tests geregistreerd. Vorige week kwamen er 43.621 meldingen van positieve coronatests binnen en de week daarvoor 64.087 meldingen.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de zes dagen sinds de vorige update registreerde het instituut ruim 33.000 positieve tests en 393 sterfgevallen.

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn genoteerd. Vorige week meldde het RIVM 565 sterfgevallen, 1520 opnames op de verpleegafdelingen op ziekenhuizen en 275 op de intensive cares.

Verder meldt het RIVM of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Vorige week zakte het getal voor het eerst in maanden onder de 1, wat betekent dat de uitbraak langzaam kan uitdoven.

