LIVE | Rusland ziet mutaties van het coronavirus opduiken in Siberië

Rusland ziet mutaties van het coronavirus opduiken in Siberië. Dat zei het hoofd van de Russische toezichthouder voor consumentenbelangen dinsdag. Het land rapporteerde op dezelfde dag een recordaantal van 442 doden op een dag door Covid-19.

„We zien bepaalde veranderingen in Siberië waardoor we kunnen aannemen dat het in deze regio zijn eigen versie vormt met specifieke mutaties”, zei Anna Popova, hoofd van toezichthouder Rospotrebnadzor.

Popova gaf geen details over hoe besmettelijk of dodelijk de mutatie zou zijn, maar zei dat het het virus niet gevaarlijker zou maken.

Tests met het tweede Covid-19-vaccin van Rusland, ontwikkeld door het Vector Instituut in Siberië, lopen momenteel, bevestigde Popova. De autoriteiten zeiden vorige week dat ze afgelopen zondag zouden beginnen.

Mutaties van het coronavirus kunnen de effectiviteit van het vaccin niet beïnvloeden, zei de directeur-generaal van het Vector Instituut, Rinat Maksjoetov.

Een Amerikaans onderzoek in september vond weinig bewijs dat mutaties in het virus het dodelijker maken. De ernst van Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt, houdt sterker verband met de onderliggende medische aandoeningen en genetica van de patiënt, concludeerden de onderzoekers.

Met 1,97 miljoen besmettingen sinds het begin van de pandemie heeft Rusland het vijfde grootste aantal gevallen ter wereld, na de Verenigde Staten, India, Brazilië en Frankrijk. Het totale dodental van Rusland staat op 33.931.

