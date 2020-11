LIVE | ’Vaccinatiewens neemt vooral onder jongeren af’

Terwijl twee coronavaccins volgens onderzoeksresultaten goed werken, ziet onderzoeksbureau I&O de bereidheid van Nederlanders om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus afnemen. Van de 1.140 mensen die meededen aan een peiling in opdracht van de NOS, antwoordde slechts 60 procent bevestigend op de vraag of zij zich willen laten vaccineren als een vaccin beschikbaar komt.

Van de respondenten die vaccinatie wel zien zitten, zei de helft zich „zeker wel” te laten inenten. De andere helft houdt het op „waarschijnlijk wel.”

Afname

I&O legde dezelfde vragen in juni en september voor aan een representatieve groep Nederlanders. In juni was nog 73 procent van plan zich te laten inenten. Van de mensen die toen werden ondervraagd, zei 43 procent het zeker te weten. In september was het percentage ondervraagden dat de inenting ziet zitten al gedaald tot 65 procent.

Hoeveel mensen zich laten vaccineren, is van groot belang voor het slagen van de inspanningen om het virus weg te krijgen. Als het percentage te laag is, blijft het virus rondwaren. Deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schatten eerder in dat 60 tot 70 procent van de bevolking immuun moet worden tegen corona om de verspreiding te stoppen.

