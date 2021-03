Dankzij vondst papiertje onder motorkap, alsnog jacht op Nederlander die aanrijding veroorzaakte

Binnenland

Politie krijgt tips over Doetinchemse dode baby uit 2006

De politie heeft afgelopen weekeinde al enkele tips binnengekregen over de dode baby die in 2006 werd gevonden in een vijver in Doetinchem. Zaterdag heeft een coldcaseteam van de politie deze zaak heropend. Het onbekende, dode jongetje is mede vernoemd naar het stadion van voetbalclub De Graafschap ...