Zandvoort bomvol met dagjesmensen op warmste dag: ‘Iedereen is zo ontspannen hier’

Op deze mooie zomerse dag is het genieten op het Zandvoortse strand. Ⓒ Michel van Bergen

ZANDVOORT - De slimme zonaanbidder was vrijdag al vroeg op pad. Zoals in Zandvoort, waar om 9 uur nog geen enkele auto onderweg stilstond en er parkeerplaatsen in overvloed beschikbaar waren. Maar dat veranderde, in bijzonder korte tijd, supersnel.