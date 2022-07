Woede over spendeerdrift en baantjescaroussel Europees Parlement

Het Europees Parlement kost de belastingbetaler al jaarlijks meer dan twee miljard euro, maar ondanks de angst voor een recessie en hoge inflatie wil de instelling van bezuinigingen niets weten. Sterker nog, het parlement wil meer miljoenen om nog eens 52 personeelsleden en 116 assistenten aan te kunnen nemen. Terwijl de Brusselse bureaucratie wordt gevraagd om een beetje bescheiden om te springen met personeelsgroei kwamen er vorig jaar ook al ruim honderd duurbetaalde ambtenaren bij.

Een grote groep EU-lidstaten is de onbescheiden wens voor nog meer budget voor het Europees Parlement spuugzat. Het lastige is alleen dat de EU-instellingen een decennia oud pact hebben gesloten om elkaars uitgavenplannen niet te blokkeren. Toch hebben de EU-ambassadeurs woensdag, onder wie de vertegenwoordiger van Nederland, een eerste voorzichtige stap gezet om af te rekenen met deze cultuur van wegkijken. Tot een echte blokkade komt het echter nog niet.

Wat het verzet extra groot maakt is een bizar spel in de achterkamertjes van het Europees Parlement. Daar probeert parlementsvoorzitter Roberta Metsola haar rechterhand, de Italiaan Alessandro Chiocchetti, te kronen tot secretaris-generaal van de instelling. De christendemocraten proberen zo hun machtspositie verder te verstevigen. Onder politici zijn er grote twijfels over zijn geschiktheid als hoogste ambtenaar van het Europees Parlement. Om politieke steun te kopen bij de uiterste linkse Europese fractie wordt er een extra ambtelijke topfunctie gecreëerd met een bijbehorend maandsalaris van een slordige 20.000 euro.

Onder Nederlandse Europarlementariërs klinkt al weken verzet tegen de spendeerdrift. D66-Europarlementarier Sophie in ’t Veld reageerde onlangs in een mail aan Europese collega-liberalen woedend op de baantjescarrousel. „Als het Parlement extra geld krijgt, dan moet het worden gebruikt om onze prestaties te verbeteren en niet om meer topbanen te creëren. Ik weet niet hoe ik dit aan mijn kiezers moet uitleggen in tijden van crisis.”