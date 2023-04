Explosie aantal verkeersdoden: vooral onder 75-plussers stijging fatale ongelukken

Daarmee is het hoogste aantal doden in het verkeer geregistreerd sinds 2008, blijkt uit cijfers van het CBS. Opvallend is de stijging van het aantal slachtoffers onder 75-plussers. Onder deze groep nam het aantal fatale ongelukken met 59 procent het sterkst toe. Dit komt vooral door meer verkeersdoden onder fietsers van deze leeftijd: 150 in 2022 tegen 94 het jaar ervoor.

„Het zijn pijnlijke cijfers. De stijging is niet onverwacht, maar wel verontrustend. Ook al krijgen we er de slachtoffers niet mee terug, het onderstreept des te meer de noodzaak om extra in te zetten om het veiliger te maken in het verkeer. Het aantal slachtoffers moet omlaag door de Nederlandse wegen en fietspaden veiliger te maken”, reageert minister Harbers (Infrastructuur). „Dat doen we bijvoorbeeld met de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (500 miljoen euro, waarvan 84 procent al is geïnvesteerd) en de 200 miljoen extra voor N-wegen in deze coalitieperiode.”

’Diep geraakt’

De Verkeersveiligheidscoalitie is ,,diep geraakt” door de enorme toename van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Dinsdag maakte het CBS bekend dat er 737 verkeersdoden zijn gevallen in 2022, het hoogste aantal sinds 2008. Daarmee is een halvering van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2030 onhaalbaar.

,,Kwetsbare verkeersdeelnemers zoals (elektrische) fietsers zijn vaker verkeersslachtoffer dan voorheen. Maar ook onder automobilisten is het aantal dodelijke slachtoffers toegenomen. Dit heeft mede te maken met de toename van riskant gedrag in het verkeer. Zo is het aantal bestuurders dat onder invloed van alcohol aan het verkeer deelneemt de afgelopen vijf jaar verdubbeld. En de pakkans is vanwege onvoldoende handhavingscapaciteit gering”, zegt voorzitter Marga de Jager van de ANWB en één van de trekkers van de coalitie, waar onder andere ook Veilig Verkeer Nederland, SWOV, BOVAG, Fietsersbond,, RAI Vereniging, RDW, SWOV en Verbond van Verzekeraars deel van uit maken.

,,Om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te brengen zijn forse investeringen in onder meer verkeershandhaving en fietsveiligheid noodzakelijk. Voor de verbetering van de infrastructuur is dankzij de investeringsimpuls Verkeersveiligheid 500 miljoen euro beschikbaar gekomen. Dat is een stap in de goede richting maar onvoldoende om het tij te keren. De Verkeersveiligheidscoalitie roept de politiek daarom op om zo snel mogelijk extra maatregelen te nemen”, aldus De Jager.

’Alleen maar onveiliger’

,,Dit zijn inderdaad dramatische cijfers waar ik enorm van schrik. De politiek roept al jaren dat er wat moet gaan gebeuren om het veiliger te maken in het verkeer, maar er gebeurt gewoon niets structureels. Sterker nog, het wordt er alleen maar onveiliger op”, zegt een geschokte Nelly Vollebregt, voorzitter van de Vereniging Verkeersslachtoffers.

,,Dit is een regelrechte ramp en men kan nu niet langer de kop in het zand steken. Ik weet dat politici nu gaan roepen dat er iets moet gebeuren, maar dan zijn ze al te laat voor 737 slachtoffers die allemaal familie en vrienden in verdriet achter hebben moeten laten. Je kunt je niet voorstellen hoeveel leed daarachter schuil gaat. Maar wij moeten strijdvaardig blijven. Meer dan ooit, dat zijn we verplicht aan al die slachtoffers en zullen wederom met alle betrokken partijen actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eisen. Het enige positieve van deze rampzalige cijfers is dat ze er nu niet meer omheen kunnen”, stelt Vollebregt. ,,Dan heb ik het over rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers, alcoholsloten en het blokkeren van smartphones bij hogere snelheden. Daarmee kan het verkeer echt veilig worden gemaakt.”

,,Natuurlijk schrik ik van deze aantallen”, zegt Paul Broer, portefeuillehouder verkeer bij de Nationale Politie. ,,Natuurlijk zou ik veel meer willen handhaven en controles willen uitvoeren, maar onze capaciteit is beperkt. Onze inzet wordt ook gevraagd bij evenementen als festivals, voetbalwedstrijden, demonstraties etc. Het is maar waar je de prioriteit wil leggen...”

Lokale wegen

Broer vindt wel dat provincies en gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de verkeersveiligheid te verhogen. ,,De landelijke politiek gaat niet over lokale wegen en de N-wegen, waar veel slachtoffers vallen. Vandaar dat ik de lagere overheden oproep wegen veiliger te maken door vaak kleine infrastructurele aanpassingen en betere controles. Want de driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) in iedere gemeente bepaalt zelf waar de aandacht aan wordt besteed. Dus als er te hard wordt gereden of er veel ongevallen op uitgaansavonden zijn door drank, kan daar specifiek op worden gecontroleerd. Maar dan moet de politie daar wel specifiek opdracht voor krijgen.”

Uit de CBS-cijfers blijkt dat 291 fietsers in 2022 om het leven kwamen in het verkeer. Dat zijn er 84 meer dan het jaar ervoor en is het hoogste aantal sinds 1996 toen men begon met de registratie. Daarnaast hadden 225 inzittenden van een personenauto een fataal ongeluk; 50 meer dan in 2021. Net als in voorgaande jaren kwamen meer mannen (522) dan vrouwen (215) om in het verkeer.

In Noord-Brabant vielen 140 dodelijke verkeersslachtoffers, het hoogste aantal van alle provincies, en 49 meer dan in 2021. In Drenthe, Overijssel en Zeeland vielen een stuk minder slachtoffers, maar verdubbelde het aantal verkeersdoden wel vergeleken met 2021. In de provincie Utrecht daalde het aantal verkeersdoden, in Flevoland was het aantal slachtoffers bijna gelijk als in 2021. In Flevoland vielen de minste verkeersdoden.