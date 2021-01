Trump maant landgenoten tot kalmte: geen geweld

„Dat is niet waar ik voor sta en het is niet waar Amerika voor staat”, aldus Trump. Hij wijst op berichten dat meer „demonstraties” staan gepland en vraagt „alle Amerikanen” om te helpen de rust te doen terugkeren.

Het door Democraten gedomineerde Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is woensdag begonnen met een debat over het afzetten van ’The Donald’. De verwachting is dat de parlementariërs daar later op de dag over stemmen.

Trump wordt beschuldigd van het oproepen tot een opstand tegen de regering van de Verenigde Staten omdat hij zijn aanhangers zou hebben opgehitst om het parlementsgebouw in Washington te bestormen. Daarbij vielen vorige week vijf doden, onder wie een agent, en vele gewonden.

Het lijkt onvermijdelijk dat het lagerhuis van het parlement groen licht geeft. In het door Democraten gedomineerde Huis is een meerderheid voor het afzetten van Trump, die over een week wordt opgevolgd door de Democraat Joe Biden. Ook een aantal Republikeinse leden heeft aangekondigd ervoor te stemmen.

Impeachment

Na enige uren debat besloot een meerderheid (221 tegen 203) dat de resolutie kan worden behandeld om over te gaan tot de zogenoemde impeachment. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, herhaalde dat Trump een gevaar voor de VS betekent. Zij riep de Senaat, die uiteindelijk het laatste woord heeft, op hem te veroordelen.

De Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat, Mitch McConnell, is niet van plan de Senaat nog deze week bijeen te roepen. Om Trump af te zetten is een tweederdemeerderheid nodig. Een besluit daarover is nog niet genomen.

De beveiliging rond het Capitool is enorm aangescherpt. Gevreesd wordt dat extremisten in aanloop naar Bidens beëdiging opnieuw geweld gaan gebruiken.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence ziet er geen heil in om president Donald Trump uit zijn ambt te zetten door het 25e amendement van de grondwet in werking te stellen. Dat voorziet erin dat de vicepresident de bevoegdheden van de president overneemt als die laatste niet meer in staat is om zijn taken uit te voeren. Volgens Pence zou het toepassen van die grondwettelijke procedure „een vreselijk precedent” scheppen.

Maandag kwam al naar buiten dat Pence en Trump een „goed gesprek” hadden gehad in het Witte Huis en dat de twee „vastbesloten” zijn „om hun werk voor het land voort te zetten tot het einde van hun termijn.” Dat duidde er al op dat Pence het 25e amendement niet wil toepassen, zoals de Democraten hebben voorgesteld naar aanleiding van de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers.

„Ik geloof niet dat zo’n werkwijze in het belang van ons land is of conform de grondwet”, heeft Pence geschreven in een brief aan Pelosi. Trump zei eerder dinsdag al dat hij zich geen zorgen maakt over het al dan niet toepassen van het 25e amendement.

