Zaak terreurverdachte Boston niet uitgesteld

De verdediging van de 20-jarige verdachte denkt tot september 2015 nodig te hebben om zich voor te bereiden, maar de rechter is dat niet met hen eens. Justitie heeft al laten weten de doodstraf te zullen eisen tegen Tsarnajev als de jury hem schuldig acht.

Explosies bij de finishlijn van de marathon van Boston kostten in april vorig jaar drie mensen het leven. Nog eens 264 mensen raakten gewond. De vermeende daders schoten tijdens hun vlucht voor de politie ook nog een agent dood. Dzjochar Tsarnajev is de enige verdachte in de zaak; zijn 26-jarige broer Tamerlan kwam om het leven door een vuurgevecht met de politie.