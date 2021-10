Steeds meer tips over beruchte mensensmokkelaar uit Eritrea

Nadat Opsporing Verzocht vorige week dinsdag aandacht had besteed aan de zaak werden al vijf tips gegeven. Dat aantal is nu dus verder opgelopen en er zitten „bruikbare” tussen, liet de politie weten.

Kidane zou leiding geven aan een criminele organisatie die zich richt op migranten uit Eritrea. Migranten zouden mishandeld, afgeperst, ontvoerd en verkracht zijn.

De man is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege mensensmokkel, maar hij wist eerder dit jaar tijdens de rechtszaak tegen hem in Ethiopië te ontsnappen. Waar Kidane nu is, is onbekend. Nederland wil de beruchte mensensmokkelaar ook berechten, voor de feiten met een Nederlandse link.

„Uit een groot internationaal onderzoek van de Koninklijke Marechaussee komt naar voren dat de organisatie uit financieel winstbejag Eritreeërs die onder meer naar Nederland reizen mishandelt, afperst, ontvoert en verkracht. Tegelijkertijd wordt hun familie in Nederland afgeperst”, meldde het OM eerder. De mishandelingen zouden vooral plaats hebben gevonden in kampen in Libië.