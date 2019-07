Magiër tijdens act in hoofd geschoten met kruisboog

De gewonde artiest Li Lau werd in het plaatselijke ziekenhuis behandeld. Hij had geluk dat de pijl niet door zijn schedel heen was geboord. Het organiserend Nationale Kunstfestival heeft laten weten het incident te betreuren en te vragen wat er is misgegaan.

Collega-magiër Brendon Peel is vooral geïrriteerd over de enorme aandacht voor het incident. De act kon volgens hem op geen enkele manier een groot gevaar voor de artiesten inhouden. Lau zelf beaamt – met hechtingen in zijn hoofd – dat Peel er niks aan kon doen en dat het slechts een klein beetje misging bij deze stunt.

De twee voerden hun ’Carnival Sideshow and Other Magical Things’ (Carnavals bijzaak en ander magische dingen) op. Geschokte toeschouwers wordt slachtofferhulp aangeboden.