Vragen in gemeenteraad Lelystad over zeilsubsidie gemeente

De organisatie van dat internationale zeilevenement wil 125.000 euro van de gemeente voor het eerste jaar. Ook de twee jaar daarna is er subsidie nodig. Dinsdagavond vroegen enkele partijen zich af of het sportevenement Lelystad wel genoeg oplevert. Ook waren er zorgen of de provincie en de sponsors zich voor de komende jaren gaan vastleggen.

InvesteringVolgens wethouder Jop Fackeldey is het de investering meer dan waard en zal de zeilwedstrijd een boost geven aan de ontwikkeling van het kustgebied. Binnenkort beslist de gemeenteraad over de uitgave van de 125.000 euro.