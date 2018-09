Files naar de sneeuw

Vooral in het zuiden van Duitsland nabij Neurenberg, Ulm en München verwacht de ANWB grote drukte. De grenstunnel tussen Duitsland en Oostenrijk bij Füssen - de Fernpassroute - wordt als een groot knelpunt beschouwd.

In Oostenrijk worden lange files verwacht in de richting van de skioorden in Tirol en Vorarlberg. Ook in buurland Zwitserland rekent men zaterdagmiddag op grote vertragingen.

Voor Frankrijk verwacht de ANWB de grootste drukte op de zaterdagen 22 februari, 1 en 8 maart. Volgens de bond moeten vakantiegangers rekening houden met lange files op de wegen van en naar de Alpen, waarvan de A43 een van de drukste is.