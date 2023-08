Argentijnse verkiezingscampagne stilgelegd na dood van 11-jarig meisje

De overval vond plaats in Lanús, een buitenwijk van Buenos Aires. Daar was Domínguez onderweg naar school, waarna twee ’motochorros’, dieven die te werk gaan op een motorfiets en daarna vluchten, haar overvielen en een klap uitdeelden. Deze bleek fataal, gezien het meisje bewusteloos neerviel. Pogingen tot reanimatie waren tevergeefs en Domínguez stierf even later in het ziekenhuis. Naar de daders is nu een zoektocht gaande.

Door de overval zijn protesten uitgebroken. Daarin zijn Argentijnse ouders de straat opgegaan om veiligheid voor hun kinderen te eisen. De golf van protesten is reden voor Argentijnse presidentskandidaten te zijn om hun verkiezingscampagnes stil te leggen. Zo heerst er ook grote onvrede over de torenhoge inflatie waar het Zuid-Amerikaanse land al jaren mee kampt. Vorig jaar kwam de inflatie voor het eerst in drie decennia boven de 100 procent uit.

Argentinië naar de stembus

Argentinië gaat op 22 oktober naar de stembus. De huidige president Alberto Fernandéz stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. De voornaamste presidentskandidaten zijn op dit moment voormalig minister van Veiligheid Patricia Bullrich en huidig burgemeester van Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, die volgens een peiling van Reuters steun genieten van 32,7 procent van de kiezers.