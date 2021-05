Amsterdammer vast voor poging tot moord na steekpartij in Rome

Een plein in de wijk San Lorenzo in Rome. Ⓒ ANP/HH

Rome - De 23-jarige Amsterdammer Y. T.C., woonachtig in Rome, heeft zaterdagavond een leeftijdgenoot neergestoken in de uitgaanswijk San Lorenzo in Rome. Volgens ooggetuigen zou de ruzie te maken hebben gehad met een meisje. Tijdens de ruzie trok de Nederlander plotseling een mes en stak de ander meerdere keren in zijn buik en zijn borst. Het slachtoffer is een uit Rome afkomstige Italiaan. Hij bloedde hevig, is opgenomen in het ziekenhuis en is er ernstig aan toe.