Sterftecijfers corona in België vlakken wat af

Van de mensen die afgelopen 24 uur bezweken lagen er 192 in woonzorgcentra, maakte het Crisiscentrum zaterdagochtend bekend. Bij het merendeel van hen gaat het vermoedelijk om corona, aldus viroloog Steven van Gucht. In ziekenhuizen bezweken 93 mensen aan het longvirus. De overige vijf overleden elders.

De afgelopen 24 uur werden 303 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis, iets minder dan vrijdag werd gerapporteerd. Tegelijkertijd mochten 387 patiënten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen nog 5069 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling met 92. Op de intensive care liggen 1119 mensen, een daling van 21. Van hen krijgen 809 beademing, 37 minder dan vrijdag.

Het is de tweede dag op rij dat het aantal doden in België minder snel toeneemt. Woensdag was een triest record met 417 doden, een dag later werden 313 sterfgevallen gemeld.