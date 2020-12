Nieuw-Zeeland gaat 2021 ’normaal’ in met festivals en vuurwerkshows

Nu er geen gevallen zijn van besmettingen met het coronavirus binnen de landsgrenzen, kunnen de meeste evenementen in Nieuw-Zeeland doorgaan. Dat betekent ook: zonder maximumaantallen bezoekers en zonder beperkingen vanwege de volksgezondheid.

In Auckland, de grootste stad van het land, wordt een lichtshow geprojecteerd op de voornaamste gebouwen van de stad. Daarna, om middernacht, barst een vijf minuten lange vuurwerkshow los.

In Gisborne, ook op het Noordereiland, is het driedaagse muziekfestival Rhythm and Vines al bezig. Zo’n 20.000 festivalgangers werden verrast toen volksgezondheidsfunctionaris Ashley Bloomfield op een groot scherm verscheen. De topambtenaar was te zien en te horen met een remix van veiligheidswaarschuwingen die hij samen met een dj had gemaakt.

In Nieuw-Zeeland, dat aan de andere kant van de wereld ligt, begint 2021 twaalf uur eerder dan in Nederland vanwege het tijdsverschil. Nieuw-Zeeland is elk jaar een van de eerste landen die het nieuwjaar vieren.