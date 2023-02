Premium Het beste van De Telegraaf

Syriër (24) omgekomen in Heemserveen Azc-bewoners zagen fataal geweld aankomen: ’Kinderen zijn doodsbang’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Een 23-jarige man wordt verdacht van het doodsteken van een 24-jarige medebewoner van het azc Hardenberg.

Hardenberg - Bewoners van het asielzoekerscentrum in het Overijsselse Heemserveen zijn geschrokken, maar niet verbaasd dat er zaterdagavond een 24-jarige man is doodgestoken. Een medebewoner is verdachte in de zaak. „Hij liep vaker met een mes rond.”