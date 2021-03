Sleutelfiguur in Duits mondmaskerschandaal opgepakt

Beeld ter illustratie Ⓒ Unsplash

AUGSBURG - De Duitse politie heeft een vooraanstaand ondernemer gearresteerd die geldt als sleutelfiguur in het schandaal rond contracten voor de aanschaf van mondkapjes. De 53-jarige Thomas Limberger is door de politie opgepakt, onder meer uit vrees dat hij de benen neemt, zo melden Duitse media. Limberger is de eerste topfiguur die wordt vastgezet in het mondkapjesschandaal, waarbij bestuurders en politici betrokken zijn.