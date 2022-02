Huwelijksfoto Mata Hari geveild

Waarschijnlijk is de foto door een Amsterdamse fotograaf gemaakt op of rond 11 juli 1895, de huwelijksdag van Zelle en KNIL-kapitein MacLeod. Een andere foto in diezelfde studio gemaakt, maar waarop de bruid naast de officier op een stoel zit, is algemeen bekend en wordt veel in artikelen gebruikt. Deze staande foto is in zekere zin ‘nieuw’.

De in Leeuwarden geboren Zelle had MacLeod via een contactadvertentie leren kennen. Het paar kreeg een zoontje, dat jong overleed, en een dochter. Het huwelijk zou elf jaar standhouden, in 1906 werd de scheiding uitgesproken. Zelle zou daarna naam maken als danseres. In 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd ze in Frankrijk van spionage beschuldigd en geëxecuteerd.

Woonhuis

De huwelijksfoto is een van twee die in verband staan met Mata Hari. Op de andere staat een woonhuis met huisnummer 79. Achterop heeft iemand geschreven dat het de Geldersekade in Amsterdam is en: ‘Hier woonde Mata Hari. Oma Bonefaas bracht haar ‘s ochtends toen zij ziek was thee op bed’.

Ⓒ -

Ⓒ -

Beide foto’s komen uit het bezit van de familie Bonefaas - familie van MacLeod - en worden, met andere oude foto’s en postzegels, op 11 maart geveild bij filatelistisch veilingbedrijf Sheraton & Peel in Zwijndrecht. De vraagprijs voor de huwelijksfoto is 100 euro en voor de andere foto 60 euro.