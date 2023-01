Ten minste 50 vrouwen en meisjes ontvoerd in Burkina Faso

„De ontvoeringen gebeurden op respectievelijk 12 en 13 januari op vijftien kilometer buiten Arbinda, en op een andere lokatie in de Soum-provincie”, liet Sahel-gouverneur Luitenant-colonel P.F. Rodolpho Sorgo weten in een getekende verklaring. Hij schrijft dat de vrouwen gevangen zijn genomen bij het plukken van wilde vruchten vanwege de voedseltekorten in het land. De gouverneur heeft z’n solidariteit uitgedrukt bij de families van de vrouwen, en verzekerd dat alles in het werk wordt gesteld om de dames ongedeerd terug te krijgen.

Islamitische extremisten

Volgens de autoriteiten in Ouagadougou behoren de ontvoerders tot een groep Islamistische extremisten die actief zijn in het grensgebied met Mali, dat ook lijdt onder de opkomst van extremisten. De regeringen van Frankrijk en de Verenigde Staten hebben hun afkeuring uitgesproken, en de ontvoerders opgeroepen de vrouwen zo snel mogelijk weer vrij te laten. Over het lot van de vrouwen en waar ze zijn, is nog niets bekend. Maar bij eerdere ontvoerigen van meisjes en vrouwen door extremisten in onder meer Nigeria is gebleken dat zij slachtoffer kunnen worden van gedwongen huwelijken met de commandanten van de milities.

Het West-Afrikaanse land kampt al langere tijd met de opkomst van aan Al-Qaida en aan IS- gelieerde groepen die gewelddadige terreur uitoefenen op de bevolking van het uitgestrekte platteland en woestijngebieden. Hierbij vielen duizenden doden, en raakten twee miljoen mensen op de vlucht.

Staatsgrepen

Deze onrust leidde tot twee staatsgrepen, waarvan de laatste eind september verleden jaar was waarin president Paul-Henri Sandaogo Damiba werd afgezet door kapitein Ibrahim Traore vanwege beschuldigingen dat Damiba de extremisten niet hard genoeg zou aanpakken.

De onveiligheid in Burkina Faso geldt niet alleen voor de inwoners. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf al een negatief reisadvies voor het land, waar sinds april 2018 tien buitenlanders zijn ontvoerd. De extremisten in Burkina Faso lijken afkomstig uit het buurland Mali waar sinds 2012 extremisten de bevolking onderdrukken. Continent-breed krijgen gewapende milities steeds meer voet aan de grond in afgelegen gebieden waar de lokale overheden weinig grip op hebben, met de lokale bevolking als eerste slachtoffer.