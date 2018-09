Kinderartsen België tegen euthanasie kinderen

In een brief aan de parlementariërs stellen de ruim 160 artsen dat er geen dringende noodzaak is om de euthanasiewet uit te breiden. Bovendien vinden ze dat deze wet er doorheen wordt gejaagd zonder dat er goed over is nagedacht. De artsen roepen de parlementariërs op donderdag niet te stemmen.

Bovendien menen de kinderartsen dat personen onder de 18 jaar niet denken als een volwassene. Zij wijzen erop dat rechters rekening houden met de impulsiviteit van minderjarigen. „Maar voor euthanasie zou dit geen probleem zijn”, aldus een van de artsen.

Bekwaam

België wil euthanasie mogelijk maken voor zogeheten „oordeelsbekwame minderjarigen” in een medisch uitzichtloze situatie, die ondraaglijk lijden en van wie verwacht wordt dat zij binnen afzienbare termijn sterven. In Nederland geldt hiervoor een grens van 12 jaar. België gaat als eerste land ter wereld verder en koppelt geen leeftijdsgrens aan een verzoek tot euthanasie.

Of een kind van bijvoorbeeld 7 jaar oordeelsbekwaam is, wordt vastgesteld door een psychiater of psycholoog. Bovendien moeten de ouders (of voogden) instemmen met het verzoek tot euthanasie.

Het wetsvoorstel ligt niet bij alle Belgische regeringspartijen goed. De christendemocraten willen een leeftijdsgrens van 15 jaar. Maar het wegvallen van de grens kan toch op een meerderheid rekenen doordat oppositiepartijen voor zijn.