Luchtvaartmaatschappij KLM: trein op korte afstand

Dat KLM de trein op kortere afstanden onder de aandacht brengt is een opmerkelijke stap, omdat dit het verdienmodel van KLM aantast. De luchtvaartmaatschappij vliegt met kleinere toestellen door Europa om reizigers op te halen, die op Schiphol de vliegtuigen voor de lange afstanden vullen. Een verplaatsing van de lucht naar spoor kan tot minder reizigers en minder inkomsten voor KLM leiden. Eerder zei de luchtvaartmaatschappij open te staan om de vluchten naar Brussel op te geven, als er een treinverbinding zou zijn die in tijd en snelheid kan concurreren met de vlucht. Momenteel is deze nog niet betrouwbaar en snel genoeg, aldus KLM.

„De luchtvaart groeit door. Deze stappen helpen ook om de krapte in de infrastructuur in Europa het hoofd te kunnen bieden. Het luchtruim is overvol,” zegt Elbers tegen De Telegraaf. Zelf investeert de luchtvaartmaatschappij in schonere luchtvaart onder meer door meer biokerosine te gebruiken en door zuiniger en grotere vliegtuigen te kopen.