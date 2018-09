Wij hebben de minste vrije dagen

De laatste positie die ons land inneemt, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat wij slechts acht nationale feestdagen hebben, het laagste aantal van West-Europa. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer onder veertien landen.

Finnen hebben de meeste feestdagen, Britten de meeste vakantiedagen

Binnen West-Europa zijn de verschillen tussen het aantal wettelijke vakantiedagen en feestdagen groot. Finnen hebben de meeste feestdagen (15), gevolgd door Griekenland (12) en Denemarken, Frankrijk, Zweden en Italië (11). De meeste wettelijke vakantiedagen zijn te vinden in Groot-Brittannië (28), gevolgd door Finland, Zweden, Denemarken en Luxemburg met 25 dagen.

Onlangs is bekend geworden dat veel ondernemingen loonoffers van hun medewerkers vraagt ten gevolge van de crisis. „Iets soortgelijks kan ook gebeuren met vakantie- of feestdagen. Zo is in Portugal besloten om vier feestdagen tot 2018 te schrappen om het hoofd te bieden aan de crisis”, aldus een woordvoerder van het adviesbureau.

Reactie

