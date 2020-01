Minister Ollongren keert mogelijk snel terug van ziekteverlof

Eigenlijk was het de bedoeling dat Ollongren al na de kerstvakantie weer zou gaan werken, maar dat kwam te vroeg. Nu is er wel zicht op haar terugkeer, vertelt een woordvoerder van Binnenlandse Zaken. „We zijn positief, ze werkt inmiddels hard aan haar herstel.”

Vorig jaar moest de D66-minister een operatie aan haar bijholtes ondergaan. Kort daarna keerde ze terug op het ministerie. De vicepremier kreeg vervolgens te maken met complicaties en moest zich, ’in het belang van haar herstel’, vanaf 1 november ziek melden. De medicijnen om de complicaties te verhelpen sloegen aanvankelijk niet aan. In die periode voelde Ollongren zich erg ellendig, meldden betrokkenen toen. Ze moest belangrijke debatten missen, zoals die over de begroting van Binnenlandse Zaken.

Inmiddels werken de medicijnen wel en gaat het beter met Ollongren. Binnen D66 valt te horen dat ’de workaholic’ het liefst zo snel mogelijk weer volledig aan het werk wil gaan. In de coalitie wordt echter ook geopperd dat de bewindsvrouw mogelijk begint met een deel van haar taken, waardoor andere bewindslieden aanvankelijk nog wat taken van haar overnemen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken sluit die optie niet uit. „We moeten tegen die tijd zien hoe het gaat.”

’Dubbel gevoel’

In november schreef de vicepremier een bericht aan D66-leden waarin ze liet weten ’een dubbel gevoel’ te hebben. „Aan de ene kant vind ik het moeilijk dat ik mijn eigen werk niet kan doen, maar tegelijkertijd is het fijn dat collega’s mijn portefeuilles willen waarnemen.” Ook zei ze toen al weinig geduld te hebben. „Dat vraagt me ook om te werken aan het versterken van een deugd die ik niet zo goed beheers: geduld.”

Het kabinet werd in het najaar flink omgegooid om de afwezigheid van Ollongren op te vangen. Toenmalige staatssecretaris Knops vervangt Ollongren als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Van Veldhoven was staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, maar werd gepromoveerd tot minister van Milieu en Wonen. Minister Koolmees van Sociale Zaken verving Ollongren als vicepremier namens haar partij D66. Al die tijdelijk wijzigingen worden teruggedraaid als Ollongren weer volledig aan het werk is.