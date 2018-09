Wil je daten met André (49)?

Wat vind je belangrijk in een relatie?

“Eerlijkheid is het allerbelangrijkste. Vaak voel ik de waarheid al aan, ik kijk snel door iemand heen. Ik ben ervoor om zo veel mogelijk samen te doen, ik zoek echt een zielsmaatje. Alles voor elkaar over hebben, zonder dat het met materialisme te maken heeft. Echte liefde, daar draait het om.”

Waar knap je op af?

“Als ze niet communiceert, daar kan ik namelijk niets mee.”

Wat doe je in je vrije tijd?

“Ik ga zo’n vier keer per week naar de sportschool, voor mij is dat een manier van leven. Ik drink bijvoorbeeld geen alcohol en ben veel bezig met gezonde voeding. Door die levenswijze kan ik de dingen nog doen die ik graag doe, ook al word ik ouder. Familie en gezelligheid vind ik ook heel belangrijk.”

Waar ben je op zaterdagavond te vinden?

“Soms ben ik thuis met de kinderen, anders ga ik naar de film. Ik ben niet iemand die vaak uitgaat.”

Ben je romantisch?

“Heel erg. Kaarsjes aan, muziekje op en dan een vijfgangenmenu voor haar koken. Dat vind ik leuk.”

Waar ga je het liefst naartoe op vakantie?

“Een warm land, zoals Griekenland of Turkije. Ik ben de hele wereld al over geweest, dus het hoeft van mij niet per se ver te zijn. Wel zou ik graag nog eens naar Japan en China willen.

Wat luister, kijk en lees je?

“Lezen doe ik nooit. Wat betreft muziek, houd ik van George Michael en Sting. Ik kijk graag actiefilms, maar ben wel anti-geweld. Het gaat mij meer om de boodschap van goed en kwaad.”

Wat zou je graag willen doen met je nieuwe liefde?

“Genieten van elkaar en alles doen om de ander gelukkig te maken.”

Wat moeten vrouwen echt over jou weten?

“Dat ik verwacht dat zij op zoek is naar echte liefde. Ik heb het in mezelf gevonden en wil dat graag delen.”

Vul hieronder jouw gegevens in