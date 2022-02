Kroongetuige zwembadmoord zweeg jarenlang ’uit angst voor represailles’

Kroongetuige is Willem P. (54) uit Kampen. Hij zat jarenlang vast voor betrokkenheid bij de lugubere moord in juli 2012 op Jan Elzinga (40) bij het dorpszwembad in Marum. Schutter Pascal E. en Willem P., die E. instructies gaf, kregen hoge celstraffen. Kroongetuige P., uit Kampen, ging in de cel met het Openbaar Ministerie praten. Hij stelt dat de toenmalige vriendin van Elzinga (Monique), haar broer (Marcel) en haar moeder (Jacoba) de opdrachtgever waren. Kroongetuige P. en schutter E. kregen in totaal 30.000 euro. Door de deal kreeg hij dertig procent strafkorting van zijn twintig jaar celstraf.

P. was langdurig aan het woord om een stortvloed aan kritische vragen te beantwoorden uit de hoek van zowel de rechtbank, justitie als de advocaten van vier verdachten. Dat viertal werd in 2021 opgepakt. P. heeft verklaard dat het kwartet de moord bij het dorpszwembad uitlokte. Verdachten stellen dat het verhaal van P. niet deugt en wilden hem publiekelijk laten praten. Verdachte familieleden hoorden zijn betoog hoofdschuddend en volop aantekeningen makend aan.

P. meent dat het onterecht is dat vooral hij als hoofdplanner werd aangewezen. Al zegt hij er geen problemen mee te hebben dat hij achter tralies zat en anderen niet: ,,Zo zit ik niet in elkaar.’’ In 2017 en 2019 was hij daarom gaan verklaren. Ook had hij potentieel belastende opnamen en sms-berichtjes achter de hand.

Achter de schermen zouden Elzinga’s toenmalige vriendin Monique H. (42), haar broer Marcel (40) en moeder Cobie van der L. (60) achter het misdrijf hebben gezeten. P. wilde aanvankelijk ‘geen verraaier zijn’. Hij zegt aan nabestaanden gedacht te hebben, die vol vragen zaten. P. nam contact op. ,,Hij (Marcel H.) ging me echter bedreigen. ‘Zoek het maar uit’, dacht ik.’’

Geïnspireerd door televisieprogramma’s

P. zegt dat hij alvast ‘van het stempel af is van de grote boef die iemand wilde vermoorden’. Hij werd door televisieprogramma’s geïnspireerd kroongetuige te willen worden. De rechtbank wees erop dat hij er mee op de proppen kwam, toen zijn vonnis met zware straf definitief was. P.: ,,Ik wilde open kaart spelen.’’

Volgens P. moest Elzinga dood omdat hij zijn vriendin, Monique H. (42) uit Hollandscheveld, mishandelde. P. wilde de huurmoord wel uitvoeren nadat zijn vriend Johan L. (57) uit Kampen had geweigerd. Later had hij begrepen dat een van de vuurwapens van L. was. De moeder, Jacoba van der L. (60) uit Roden, was bij L. langs geweest om het voor 600 euro te kopen. L. is de vierde verdachte in de zaak.

Advocaten vinden het vreemd dat het verklaren zo laat gebeurde. Ze twijfelen aan precisie van data, ontmoetingen, personen en andere details en vroegen intensief door: ,,Sms-jes rammelen. Antwoorden zijn verre van overtuigend.’’ Ook vroegen ze of het de kroongetuige om geld ging. P.: ,,Er was geen geld. Het was geen chantage.’’

Angst voor represailles

De nu vlot pratende kroongetuige zweeg na aanhouding langdurig ‘om de dans te ontspringen en mensen te beschermen’. ,,En uit angst voor represailles. Marcel had bij overdracht van het geld gezegd dat me hetzelfde kon gebeuren als Jan, als ik wat zou zeggen.’’ Lang zitten viel bovendien zwaar, praten leverde minder cel op. ,,Strafkorting is mooi meegenomen. Maar ik moet de rest van mijn leven achterom kijken. Door mij gaan ze straks straf krijgen, denk ik. Ze haatten toen iemand, waarom zouden ze mij nu niet haten en laten vermoorden?’’

Verdachte Marcel H. ziet tunnelvisie: ,,De officier zit in een verkeerde tunnel.’’ Monique H. vroeg op vrije voeten te worden gesteld. ,,Laat me teruggaan naar huis, naar mijn kind van 3. Die vraagt waar haar moeder blijft.’’ Haar moeder vulde op haar beurt aan: ,,We worden er vies ingeluisd.’’ De familie denkt dat de moord mogelijk voortkwam uit een (drugs)conflict tussen andere betrokkenen.

De inhoudelijke behandeling is in het najaar.