Ook een ’spionageballon’ boven Latijns-Amerika, China ontstemd over ’hetze’

Een zelfde soort ballon die boven de Verenigde Staten vliegt heeft voor grote consternatie gezorgd. Alhoewel China beweert dat het gaat om een luchtschip voor wetenschappelijk onderzoek dat door overmacht uit koers is geraakt, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zijn geplande reis naar China uitgesteld vanwege de ’spionageballon’.

In het bericht over de ballon boven Latijns-Amerika liet het Pentagon vrijdagavond niet weten waar die zich precies bevindt. Wel verklaarde een overheidsbeambte tegenover CNN dat het er niet naar uit zag dat deze ballon richting de VS koerst.

’Hetze’

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag herhaald dat de ballon die boven de Verenigde Staten zweeft daar abusievelijk terecht is gekomen. Ook beschuldigt het ministerie Amerikaanse politici en media ervan de situatie te misbruiken om China in een kwaad daglicht te stellen.

De ballon, volgens ABC News zo groot als drie bussen, werd voor het eerst gespot boven Canada en zweeft nu boven de VS. Die beschuldigen China van spionage en stelden een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan China uit, maar Beijing houdt vol dat het gaat om een luchtschip voor wetenschappelijk onderzoek dat door overmacht uit koers is geraakt. Vrijdagavond (lokale tijd) meldde het Pentagon dat er een tweede Chinese ’spionageballon’ is gespot boven Latijns-Amerika.

„China heeft zich altijd strikt aan de internationale wetten gehouden en de onafhankelijkheid en grenzen van alle landen gerespecteerd”, aldus Buitenlandse Zaken van China zaterdag. Het ministerie zei daarbij ook dat Beijing en Washington nooit een bezoek van Blinken hebben aangekondigd en liet daarover weten: „de mededelingen van de Verenigde Staten zijn hun eigen zaken en dat respecteren wij.”