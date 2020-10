Vrouw steelt 19 jaar lang alles wat los en vast zit en verdient zo 3,2 miljoen euro

„Richardson nam uit verschillende winkels spullen mee. Ze gebruikte gereedschappen om de beveiliging eraf te halen en stopte de spullen dan in een grote zwarte tas”, zo is te lezen in een persbericht van de rechtbank. De vrouw verkocht de spullen vervolgens online en verdiende daarmee zo’n 3,2 miljoen euro. Ze liet het geld storten op vier verschillende PayPal-rekeningen.

De vrouw opereerde tussen augustus 2000 en april 2019. Ze heeft nu te horen gekregen dat ze 54 maanden de cel in moet. Ook moet ze de 3,2 miljoen euro terugbetalen.