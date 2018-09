Klonen vullen gat Flappy Bird

Flappy Bird wist in korte tijd veel fans te vergaren en Nguyen harkte $50.000 per dag binnen door advertentie-inkomsten, maar de druk werd de Vietnamees teveel. Om zijn ongecompliceerde leven weer terug te krijgen, haalde de ontwikkelaar zijn game gisteren offline.

Intussen stijgen de kopieën van Flappy Bird snel in de ranglijsten. Zo staat ‘Fly Birdie - Flappy Bird Flyer’ vandaag op plek drie in de Nederlandse lijst. ‘Flappy Bee’ is te vinden op nummer 12 en ‘Fluffy vs Flappy Birds’ op nummer 43.

Wie toch de originele game nog wil hebben, kan terecht op Ebay. Daar biedt iemand zijn iPhone 5S aan met Flappy Bird voor $650. In middels is al $99.900 geboden. De vraag is echter of deze biedingen wel serieus zijn.