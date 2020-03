Formule 1-teams rijden toch niet over strand van Noordwijk naar Zandvoort

Dat heeft The Spots Events, die de ritten zou verzorgen, bevestigd aan NH Nieuws. „De ontheffing was uitsluitend bedoeld als noodplan in geval het bijvoorbeeld niet mogelijk is om te vliegen.” Tien elektrische wagens zouden coureurs en teamleden over het strand vervoeren.

Enkele Formule 1-teams, waaronder het Red Bull van Max Verstappen, hadden het verzoek ingediend zodat ze over het strand konden rijden en zodoende files konden vermijden, ze niet belaagd zouden worden door fans en volgens hen zou de route veiliger zijn. Natuurorganisaties kwamen in opstand, omdat de route door natuurgebied Noordvoort zou voeren. Ze vreesden dat de zeehonden en meerdere vogelsoorten in het gebied, waaronder de drieteenstrandlopertjes, steltlopers en strandplevieren, van slag raken. Online werd een petitie gestart, die tienduizenden keren ondertekend is. Actievoerders wilden het strand blokkeren.