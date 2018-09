Inefficiënte zorg

"Mijn man is anderhalf jaar geleden met rugklachten bij de huisarts geweest. Deze heeft hem na fysiotherapeut (wat niet hielp) doorgestuurd naar een opthopedisch chirurg. Deze arts heeft eerst foto's laten maken... daar was niks op te zien. Toen heeft hij een botscan laten maken...wederom niets op te zien.

De volgende stap was pijnspuiten in zijn rug en toen dat ook niet hielp hebben ze de zenuwuiteindes verbrand in zijn rug bij de onderste wervels. Omdat de pijnklachten niet weggingen wilde de chirurg hem weer naar de fysio sturen.

Wij wisten al dat dit niet zou helpen en wilden een second opinion in België.

We konden twee weken later in België terecht, zonder foto's of dossier vanuit Nederland.

Mri-scan

Nu, vier weken later, weten we precies wat er aan de hand is... dankzij een mri-scan en kan mijn man op zeer korte termijn geholpen worden! De arts in Belgie begrijpt ook niet waarom de artsen in Nederland eerst zoveel proberen voordat ze gericht gaan zoeken. Hij vertelde dat dokters in België eerst concreet gaan zoeken waar de pijnklachten vandaan komen en gaan dan gericht handelen.

Dit scheelt hartstikke veel kosten en wachtlijsten omdat je niet zovaak terug hoeft te komen!

Houdt Nederland ons nu gewoon voor de gek hiermee? Want waarom kan het in Belgie zoveel sneller en betalen mensen daar een peuleschil aan de zorg terwijl het hier onbetaalbaar is geworden?"

U kunt hieronder op dit verhaal reageren, en uw eigen ervaringen kwijt. Is de Nederlandse zorg inderdaad zo inefficiënt als deze lezer ons voorspiegelt? Of is het verhaal een tragische uitzondering op een verder goed werkend systeem?