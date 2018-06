Dutch Kiss predikt tolerantie en vrijheid

In 76 landen in de wereld is seks met iemand van hetzelfde geslacht nog steeds strafbaar. Dat betekent vaak ook dat de hulpverlening en seksuele voorlichting aan deze groepen belemmerd of zelfs verboden is. Wereldwijd heeft slechts een op de tien mannen die seksuele contacten hebben met mannen toegang tot hiv-tests, medicijnen en voorlichting.

Het Aids Fonds wil dat Nederland zich in landen met antihomowetten veel actiever opstelt om de behandeling en zorg van homoseksuelen aan de kaak te stellen. Directeur Ton Coenen van het Fonds roept het kabinet op dit actief uit te dragen tijdens bezoeken aan zulke landen.