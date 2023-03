Brabantse Reg (77) na jaren herenigd met verdwenen handgeschreven brieven

Dat vertelt Timmermans tegenover Omroep Brabant. Nadat ze verdween zocht hij jarenlang naar de verpleegster, maar tevergeefs. Het lukte hem vanwege reuma ook niet om de verhalen opnieuw op te schrijven. Dus begon hij strijdbaar zijn zoektocht naar de vrouw.

Zijn handgeschreven teksten gingen onder meer over zijn geliefde stad Oss. Maar ook over verhalen uit zijn jeugd, zo ging hij bijvoorbeeld stiekem met zijn zus een keer autorijden als kind. „Dat ging natuurlijk mis”, lacht hij. „Uiteindelijk kwamen we tegen de muur van een protestantse kerk tot stilstand.”

Ander werk

De verpleegkundige die zo aardig was om de verhalen uit te typen, kreeg volgens Timmermans een nieuwe baan en daardoor verloren ze elkaar uit het oog. Ze hadden ook geen contactgegevens van elkaar. „Ik heb van alles geprobeerd. Ik had haar nieuwe collega’s gevonden, maar die mochten niet zomaar haar nummer aan mij geven.” Uiteindelijk gaf hij het op. „Maar het zat me niet lekker, dus toen ik een lezer-helpt-lezer rubriekje zag, besloot ik daar om hulp te vragen”, aldus de Brabander tegen de regionale zender.

En dat werkte! De volgende ochtend werd Timmermans overspoeld met telefoontjes van mensen die hem wilden helpen zoeken. Maar dat bleek niet eens meer nodig te zijn toen één van de oproepen van de verpleegkundige zelf was: Anita.

„Ik hoorde aan haar stem meteen dat zij het was”, vertelt Timmermans. Hij had gedacht dat Anita de verhalen weggegooid zou hebben, maar het tegendeel bleek: ze alles nog bewaard. Anita bleek destijd vanwege persoonlijke omstandigheden vergeten te zijn dat ze de teksten zou uitwerken. Maar dat gaat ze nu alsnog doen, aldus een jubelende Timmermans.