Directeur toneelgroep stopt na meldingen ongewenst gedrag

In een eerder rapport leek er niet zo heel veel aan de hand, maar de afgelopen week zijn er nieuwe meldingen van ongewenst gedrag binnengekomen. „Om recht te doen aan alle betrokkenen” legt Marcus Azzini per direct zijn werk neer als artistiek directeur, regisseur en bestuurder.

„Sinds het uitkomen van het rapport zijn er nieuwe signalen binnengekomen dat mensen hun verhaal over omgangsvormen, cultuur en ervaringen bij Oostpool willen delen. Ook hebben we gemerkt dat het niet anoniem kunnen melden voor sommige mensen een te grote stap is. Dat hebben we onderschat”, zegt Karen Verkerk, voorzitter van de raad van toezicht.

Uit het vorige onderzoek kwam geen machtsmisbruik of seksuele intimidatie naar voren, maar werden wel maatregelen aanbevolen voor een veiligere en professionelere cultuur. Azzini gaf ook toe dat hij voorzichtiger had moeten zijn in de omgang.

„De impact van het vorige onderzoek is groot. De hoeveelheid reacties en oproepen van de afgelopen week onderstrepen dit”, aldus Verkerk. Ze zegt ook dat er veel waarde wordt gehecht „aan het erkennen van de gevoelens van angst en onveiligheid die naar voren zijn gekomen.”