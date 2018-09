Davis twittert op commando

"Under Armour is mijn sponsor. Zij betalen me om dat te twitteren. Ik doe slechts wat me opgedragen wordt”, bekende de Amerikaan, die woensdag in Sotsji voor de derde keer op rij olympisch kampioen op de 1000 meter kan worden.

De discussie over de effectiviteit van de Amerikaanse pakken is grotendeels langs hem heen gegaan, vertelde Davis. "Het pak ziet er in ieder geval goed uit. Of het snel is, dat zullen we op het ijs wel zien. De ontwerpers hebben ons in ieder geval uitgelegd wat het geheim van de Mach 39 is. Wat dat is? Dat ga ik niet met Nederlanders delen. Jullie hebben al genoeg geheimen. Laat mij nou mijn schaatspak hebben…”