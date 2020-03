Misbruikcoach Jerry M. krijgt 180 uur taakstraf en hoeft niet terug de cel in

M. vergreep zich volgens de rechter aan drie atletes en maakt daarbij ernstig misbruik van zijn positie als coach. „De verdachte heeft enkele en alleen ten behoeve van zijn seksuele verlangens meermaals ontuchtig gehandeld. Met zijn handelen heeft hij een onaanvaardbare inbreuk gemaakt op de integriteit van zijn slachtoffers”, zei ze tijdens de uitspraak op donderdag.

Toch hoeft M. niet terug de cel in, aangezien er bijvoorbeeld geen sprake was van het binnendringen van het lichaam van de veelal jonge pupillen. Wel krijgt hij een taakstraf, een beroepsverbod en een voorwaardelijke straf van een half jaar. Dit om te voorkomen dat hij opnieuw de fout in gaat.

Negen atletes misbruikt, ook verkrachtingen

Jerry M. gold jarenlang als een geliefde trainer binnen de atletiekwereld. Hij had het in zijn mars om atleten beter te laten presteren en hopte van club naar club. Nadat een atlete, die bij de Rotterdammer trainde in Den Haag, melding had gemaakt van aanranding door haar coach, begon een intern onderzoek. Dat belandde bij sporttuchtrechtinstituut ISR, wat M. in de zomer van 2018 royeerde als lid van de Atletiekunie.

M. bekende namelijk dat hij liefst negen atletes over een periode van 35 jaar had misbruikt. Veelal waren de meisjes verkracht, en veelal waren ze minderjarig. De zaak kwam echter pas vijf maanden na het royement in de media door een reeks publicaties van De Telegraaf. Naar aanleiding daarvan begon ook een strafrechtelijk onderzoek.

’Overstappen naar voetbal’

De rechter benadrukte dat duidelijk was dat er een hoop media-aandacht en een bepaald beeld van de atletiekcoach waren ontstaan, doordat M. volgens de ISR-uitspraak ernstige strafbare feiten had gepleegd in het verleden. Die zaken zijn echter verjaard, en de rechter kon niet anders dan zich focussen op de vier aangiftes die er nu lagen. Ze achtte één geval van ontucht niet bewezen, vanwege gebrek aan bewijs.

De atletiekcoach ontkende tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak dat hij iets fout had gedaan. En ook de bekentenis bij het ISR had volgens zijn raadsman Jeremy Rens weinig waarde. „Hij wilde verder met zijn leven. Stoppen met atletiek en overstappen naar voetbal.”

Slachtoffers lieten zich tijdens de zitting duidelijk gelden. In verklaringen maakten ze duidelijk hoe zeer de aanrandingen hen hadden gekwetst en hoezeer ze er nog altijd mee worstelden. „Ik kan je nu recht in de ogen aankijken. En zeggen dat wat jij deed, niet oké was. Het was schadelijk. Je hoort je pupil te laten groeien en je hoort als coach veilig te zijn. Maar jij was gevaarlijk en maakte me kleiner”, bitste een van de vrouwen de trainer toe, die haar volgens de aanklacht meermaals had gezoend en betast.