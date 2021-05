Grote brand in meerdere woningen en moskee in Den Haag

De brand in de Schilderswijk ontstond iets voor 03.00 uur. Aanvankelijk leek het op een ’gewone’ woningbrand, maar al snel bleek dat meerdere appartementen in lichterlaaie stonden. De vlammen sloegen eruit.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt en gebruikt onder meer drones om nieuwe brandhaarden te ontdekken.

’s Ochtends zijn de vlammen al een flink stuk teruggedrongen, maar het vuur is nog niet uit. De brandweer verwacht zeker tot 10.00 uur te blussen. „Het vuur is razendsnel uitgebreid. Het is nog niet onder controle, we hebben nog steeds een volle inzet nodig”, zegt een woordvoerder tegen de NOS.

Niet alleen de woningen aan de Wouwermanstraat, maar ook portieken aan de Joris van der Haagestraat zijn uit voorzorg ontruimd. De geëvacueerde mensen werden tijdelijk opgevangen in een bus, maar worden inmiddels ook „mondjesmaat” naar een andere locatie gebracht, aldus een woordvoerster van de brandweer. Waar zij precies heengaan, kon ze niet zeggen.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, maar de schade is groot.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen (VVD) was in de nacht bij de brand aanwezig, waar hij met enkele bewoners sprak. „Veel mensen die nu uit huis zijn, verkeren in onzekerheid en zijn geschokt”, zegt hij in een reactie. „De beelden van deze grote brand middenin een woonwijk zijn verschrikkelijk.”

Omwonenden kregen, onder meer via een NL-Alertmelding die rond 07.15 uur werd verstuurd, het advies om hun ramen te sluiten. Ook mechanische ventilatoren moeten worden uitgezet, in verband met de hevige rookvorming door de brand.