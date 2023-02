Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Wie was ’Nederlandse Schindler’ die duizenden Joden in veilige haven loodste?

Jan Zwartendijk uit Rotterdam (kleine foto) regelde, als Nederlandse consul in Litouwen, visa voor duizenden Joden. Ⓒ Wikipedia

Amsterdam - Het was een ingenieus plan dat het leven van duizenden Poolse en Litouwse Joden redde. Jan Zwartendijk uit Rotterdam voelde al in een heel vroeg stadium van de Tweede Wereldoorlog aan dat ze gevaar liepen en regelde, als Nederlandse consul in Litouwen, vliegensvlug visa voor de potentiële slachtoffers. Via een reis om de wereld kwamen ze uiteindelijk veilig aan op Curaçao.