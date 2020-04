Oorlog in Denk compleet: Azarkan wil af van bestuur

Deze week sloeg gewezen fractieleider Kuzu van zich af nadat hij was beschuldigd van een buitenechtelijke affaire waarbij hij de grenzen van het betamelijke had overschreden. Het was de reden dat hem het fractievoorzitterschap was ontnomen, zo meldde het partijbestuur. Öztürk was daarmee een ’matennaaiers’ die ’broedermoord’ en ’sabotage’ had gepleegd, louter om Kuzu pootje te lichten, zo beweerde de laatste.

„We zitten in een vervelende situatie”, zegt Azarkan. Hij wil ’om tafel’ met de ruziemakers. Tot die tijd moet er een interim-bestuur komen. De huidige fractieleider houdt zich op de vlakte over de vraag wie er gelijk heeft. „Ik kies het partijbelang.”

Kuzu wil het oordeel over zijn aanblijven overlaten aan de leden, die op 6 juni bijeenkomen. Zover wil Azarkan het niet laten komen. „Ik wil niet dat de twee oprichters tegenover elkaar komen tijdens een discussie.”

De vice-voorzitter heeft haar functie ter beschikking gesteld, voorzitter Öztürk heeft nog niet gereageerd.